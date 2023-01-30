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До 4,5 млн британских детей не ходят в школу из-за крупной за 10 лет забастовки учителей

До 4,5 млн британских детей не ходят в школу из-за крупной за 10 лет забастовки учителей До 4,5 млн британских учащихся из 23 тыс. школ не смогут прийти на занятия 1 февраля из-за запланированной на этот день забастовки учителей, требующих повышения зарплат.
Другие страны
30 января 2023 г. 13:41
До 4,5 млн британских детей не ходят в школу из-за крупной за 10 лет забастовки учителей

До 4,5 млн британских учащихся из 23 тыс. школ не смогут прийти на занятия 1 февраля из-за запланированной на этот день забастовки учителей, требующих повышения зарплат.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет в понедельник газета The Times.

Отмечается, что предстоящая стачка станет крупнейшей в стране за последние 10 лет.

Учителя добиваются индексации зарплат выше годового уровня инфляции, который, согласно последним данным, достиг рекордного показателя в 10,5%. В руководстве крупнейшего профсоюза работников сферы образования NEU (National Education Union) заявляют, что в последние дни представители правительства не выступали с какими-либо конкретными предложениями о повышении оплаты труда учителей и шансы предотвратить забастовку сейчас минимальны.

В феврале и марте NEU планирует осуществить еще шесть таких забастовок. Согласно данным опроса, осуществленного в декабре компанией YouGov, действия учителей поддерживают 50% британцев, а осуждает бастующих 41% опрошенных.

Члены профсоюза, объединяющего больше 300 тыс. школьных учителей, выйдут бастовать одновременно с представителями 6 других крупных тред-юнионов страны. В общей сложности в забастовках, запланированных на 1 февраля, должны принять участия свыше полумиллиона работников разных сфер. Помимо учителей, это будут университетские преподаватели, машинисты и водители автобусов, госслужащие и работники охранных служб.

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Версия на английском языке Teacher strikes: Millions to miss school in biggest action for decade

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