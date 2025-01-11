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Disney, Fox и Warner Bros отказались от запуска спортивного стримингового сервиса Venu

Disney, Fox и Warner Bros отказались от запуска спортивного стримингового сервиса Venu Американские Walt Disney Co., Fox и Warner Bros. Discovery отказались от запуска спортивного стримингового сервиса Venu.
Другие страны
11 января 2025 г. 10:20
Disney, Fox и Warner Bros отказались от запуска спортивного стримингового сервиса Venu

Американские Walt Disney Co., Fox и Warner Bros. Discovery отказались от запуска спортивного стримингового сервиса Venu.

Как передает Report со ссылкой на Los Angeles Times, об этом говорится в совместном заявлении компаний.

"После тщательного анализа мы коллективно решили свернуть совместное предприятие Venu Sports и не запускать стриминговый сервис. В условиях постоянных рыночных изменений мы заключили, что будет лучше удовлетворить меняющиеся потребности поклонников спорта, сосредоточив внимание на существующих продуктах и каналах распространения", - говорится в сообщении.

Предполагалось, что Venu объединит активы Fox, WBD и ESPN (принадлежит Disney) в сфере прямых спортивных трансляций и будет запущен до начала сезона американской Национальной футбольной лиги (NFL) в сентябре минувшего года, однако проект был отложен в том числе в связи с антимонопольными претензиями конкурирующей Fubo.

Disney урегулировала эти претензии на текущей неделе, договорившись объединить свою платформу Hulu+ Live TV с интернет-телевидением Fubo.

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