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Делегация "Талибана" провела переговоры с главой МИД Китая

Делегация "Талибана" провела переговоры с главой МИД Китая Министерство иностранных дел Китая подтверждает визит в страну главы политического офиса "Талибана" в Катаре муллы Абдуллы Гани Барадара, который встретился с главой внешнеполитического ведомства КНР Ван И.
Другие страны
28 июля 2021 г. 13:05
Делегация Талибана провела переговоры с главой МИД Китая

Министерство иностранных дел Китая подтверждает визит в страну главы политического офиса "Талибана" в Катаре муллы Абдуллы Гани Барадара, который встретился с главой внешнеполитического ведомства КНР Ван И.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"28 июля состоялась встреча члена Госсовета, министра иностранных дел КНР с Абдуллой Гани Барадаром, который прибыл с визитом в Китай", - сообщил он на брифинге.

Как уточнил Чжао Лицзянь, в ходе встречи Ван И заявил, что Пекин уважает суверенитет и территориальную целостность Афганистана.

"Мы всегда придерживаемся принципа невмешательства во внутренние дела вашей страны", - процитировал официальный представитель главу МИД КНР.

Ван И отметил также, что китайские власти надеются на восстановление мирного процесса в Афганистане при содействии движения "Талибан".

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