Давшего пощечину Макрону приговорили к тюрьме

Французский суд приговорил давшего пощечину президенту страны Эммануэлю Макрону мужчину к четырем месяцам тюрьмы с немедленным отбыванием наказания.

Французский суд приговорил давшего пощечину президенту страны Эммануэлю Макрону мужчину к четырем месяцам тюрьмы с немедленным отбыванием наказания.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу" , в общей сложности Демьена Тареля приговорили к 18 месяцам лишения свободы, 14 месяцев из которых составляет условный срок.

Кроме того, суд вынес вердикт о лишении его гражданских прав на три года.

Наряду с этим напавшему на главу государства запрещено в течение пяти лет владеть оружием.

Президенту Франции Эммануэлю Макрону дали пощечину во время визита в департамент Дром 8 июня.

Инцидент произошел после того посещения Макроном лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж.

Макрон подошел к ожидавшим его на улице людям, чтобы пожать им руку. Мужчина, стоявший в толпе взял Макрона за руку, а затем дал ему пощечину.

Что именно говорил мужчина в этот момент не разборчиво, однако закончил он словами "Долой Макронизм".

Силы безопасности сразу задержали мужчину.