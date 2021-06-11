Давшего пощечину Макрону приговорили к тюрьме

Французский суд приговорил давшего пощечину президенту страны Эммануэлю Макрону мужчину к четырем месяцам тюрьмы с немедленным отбыванием наказания.
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Кроме того, суд вынес вердикт о лишении его гражданских прав на три года.
Наряду с этим напавшему на главу государства запрещено в течение пяти лет владеть оружием.
Президенту Франции Эммануэлю Макрону дали пощечину во время визита в департамент Дром 8 июня.
Инцидент произошел после того посещения Макроном лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж.
Макрон подошел к ожидавшим его на улице людям, чтобы пожать им руку. Мужчина, стоявший в толпе взял Макрона за руку, а затем дал ему пощечину.
Что именно говорил мужчина в этот момент не разборчиво, однако закончил он словами "Долой Макронизм".
Силы безопасности сразу задержали мужчину.