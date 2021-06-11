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Давшего пощечину Макрону приговорили к тюрьме

Давшего пощечину Макрону приговорили к тюрьме Французский суд приговорил давшего пощечину президенту страны Эммануэлю Макрону мужчину к четырем месяцам тюрьмы с немедленным отбыванием наказания.
Другие страны
11 июня 2021 г. 03:02
Давшего пощечину Макрону приговорили к тюрьме
Эммануэл Макрон

Французский суд приговорил давшего пощечину президенту страны Эммануэлю Макрону мужчину к четырем месяцам тюрьмы с немедленным отбыванием наказания.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", в общей сложности Демьена Тареля приговорили к 18 месяцам лишения свободы, 14 месяцев из которых составляет условный срок.

Кроме того, суд вынес вердикт о лишении его гражданских прав на три года.

Наряду с этим напавшему на главу государства запрещено в течение пяти лет владеть оружием.

Президенту Франции Эммануэлю Макрону дали пощечину во время визита в департамент Дром 8 июня.

Инцидент произошел после того посещения Макроном лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж.

Макрон подошел к ожидавшим его на улице людям, чтобы пожать им руку. Мужчина, стоявший в толпе взял Макрона за руку, а затем дал ему пощечину.

Что именно говорил мужчина в этот момент не разборчиво, однако закончил он словами "Долой Макронизм".

Силы безопасности сразу задержали мужчину.

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Версия на азербайджанском языке Emmanuel Makronu şillələyən şəxs həbs olundu

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