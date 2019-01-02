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    Трамп заявил о поддержке Болсонару со стороны США

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп поздравил президента Бразилии Жаира Болсонару с официальным вступлением в должность главы государства и заявил, что США поддерживают его.

    Как передает Report, cоответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

    «Поздравляю президента Жаира Болсонару, который только что выступил с великолепной инаугурационной речью, — США с вами!» — написал он.

    Ранее Болсонару принёс присягу на специальном заседании нижней палаты парламента и официально стал главой Бразилии.

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