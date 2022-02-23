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CNN: ФБР предупредило бизнесменов США о возможных кибератаках

CNN: ФБР предупредило бизнесменов США о возможных кибератаках ФБР в ходе телефонного брифинга предупредило американских бизнесменов, власти на местах о росте возможных кибератак с помощью программ-вымогателей со стороны "российских хакеров" на фоне санкций против РФ.
Другие страны
23 февраля 2022 г. 11:44
CNN: ФБР предупредило бизнесменов США о возможных кибератаках

ФБР в ходе телефонного брифинга предупредило американских бизнесменов, власти на местах о росте возможных кибератак с помощью программ-вымогателей со стороны "российских хакеров" на фоне санкций против РФ.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом сообщили информированные источники.

Согласно источникам, которые присутствовали на брифинге, руководитель отдела по кибербезопасности в ФБР Дэвид Ринг заявил, что США могут столкнуться с "возможным увеличением киберугроз со стороны российских хакеров в результате санкций", которые ввели США.

Телеканал сообщает, что брифинги на подобную тематику ФБР и министерство национальной безопасности проводят последние два месяца.

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Версия на английском языке CNN: FBI warns US businesses of potential ramsonware attacks

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