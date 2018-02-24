 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Число жертв взрыва в Кабуле увеличилось до трех

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Число жертв взрыва в столице Афганистана Кабуле увеличилось до трех.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заместителя главы пресс-службы МВД страны Нусрата Рахими.

    Ранее сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших.

    По данным агентства Пажвак, смертник подорвался в столичном районе Шаш Дарак, где находится штаб-квартира НАТО, посольство США и правительственное ведомство. Полиция оцепила район.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi