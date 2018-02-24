Число жертв взрыва в Кабуле увеличилось до трех

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Число жертв взрыва в столице Афганистана Кабуле увеличилось до трех.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заместителя главы пресс-службы МВД страны Нусрата Рахими.

Ранее сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших.

По данным агентства Пажвак, смертник подорвался в столичном районе Шаш Дарак, где находится штаб-квартира НАТО, посольство США и правительственное ведомство. Полиция оцепила район.