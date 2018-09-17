Число жертв тропического циклона "Флоренс" в США возросло до 20

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Число погибших из-за тропического циклона "Флоренс" в штатах Северная и Южная Каролина достигло 20.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

Ранее сообщалось о 18 погибших. В понедельник, в частности, было обнаружено тело пожилого мужчины. Он, предположительно, утонул, так как автомобиль, в котором он находился, съехал с дороги и упал в воду.

По последним данным властей, в Северной Каролине без электроснабжения остаются более 530 тыс. потребителей, в Южной Каролине - более 60 тыс.