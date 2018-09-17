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    Число жертв тропического циклона "Флоренс" в США возросло до 20

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Число погибших из-за тропического циклона "Флоренс" в штатах Северная и Южная Каролина достигло 20.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

    Ранее сообщалось о 18 погибших. В понедельник, в частности, было обнаружено тело пожилого мужчины. Он, предположительно, утонул, так как автомобиль, в котором он находился, съехал с дороги и упал в воду.

    По последним данным властей, в Северной Каролине без электроснабжения остаются более 530 тыс. потребителей, в Южной Каролине - более 60 тыс.

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