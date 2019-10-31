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Число жертв протестных акций в Ираке за неделю составило 100 человек

​Число жертв протестных акций в Ираке за неделю составило 100 человек

Иракская Верховная комиссия по правам человека заявила, что с 25 по 30 октября в результате протестных акций погибли 100 человек и ещё 5,5 тыс получили травмы, передает Report.

"Насилие в последние дни в результате столкновений, произошедших между силами безопасности и демонстрантами, с использованием чрезмерной силы, слезоточивого газа и камней стало результатом гибели 100 человек и ранений ещё 5,5 тыс. демонстрантов и представителей сил безопасности", - говорится в сообщении комиссии в Facebook.

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