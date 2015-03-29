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    ​Число жертв нападения "Боко Харам" в день выборов выросло до 41

    Все нападения произошли в северо-восточной части страны

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Боевики нигерийской группировки "Боко Харам" убили 41 человека в течение 28 марта, когда в стране проходили президентские выборы.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, все нападения "Боко Харам" произошли в северо-восточной части страны, где нигерийские военные начали масштабную операцию по уничтожению боевиков.

    Ранее сообщалось, что экстремисты обезглавили 23 человека и сожгли дома местных жителей в провинции Буратай.

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