​Число жертв нападения "Боко Харам" в день выборов выросло до 41

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Боевики нигерийской группировки "Боко Харам" убили 41 человека в течение 28 марта, когда в стране проходили президентские выборы.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, все нападения "Боко Харам" произошли в северо-восточной части страны, где нигерийские военные начали масштабную операцию по уничтожению боевиков.

Ранее сообщалось, что экстремисты обезглавили 23 человека и сожгли дома местных жителей в провинции Буратай.