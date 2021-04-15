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Число жертв COVID-19 в Европе превысило миллион

Число жертв COVID-19 в Европе превысило миллион Число жертв COVID-19 в европейском регионе Всемирной организации здравоохранения превысило один миллион человек.
Другие страны
15 апреля 2021 г. 16:20
Число жертв COVID-19 в Европе превысило миллион

Число жертв COVID-19 в европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) превысило один миллион человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил на брифинге глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюгге.

"На прошлой неделе мы перешли черту в 1 миллион скончавшихся от COVID-19 в европейском регионе. Ситуация в регионе серьезная. Каждую неделю сообщается об 1,6 миллиона новых заражений. Это 9 500 каждый час или 160 человек в минуту", - сказал он.

По его словам, существуют ранние сигналы о возможном снижении новых случаев COVID-19 в ряде стран. При этом остается важным снижение распространение вируса среди населения.

Клюгге напомнил, что на данный момент в европейском регионе ВОЗ был распределен 171 миллион доз семи вакцин от COVID-19. Почти 13% населения Европы получили первую дозу и почти 7% населения полностью завершили вакцинацию.

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