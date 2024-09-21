Число погибших в результате удара ВВС Израиля по южному пригороду Бейрута превысило 30

Число погибших в результате удара ВВС Израиля по южному пригороду Бейрута увеличилось с 14 до 19, ранения получили 66 человек.

Число погибших в результате налета, совершенного 20 сентября израильскими ВВС на южный пригород Бейрута, возросло до 31, ранения получили 68 человек.

Как передает Report со ссылкой Reuters, об этом сообщило министерство здравоохранения Ливана.

"После проведения поисково-спасательных работ число убитых выросло с 19 до 31, среди них трое детей и семь женщин. Число раненых выросло с 66 до 68". Также 23 человека по-прежнему числятся пропавшими без вести", - говорится в информации.

14:03

Число погибших в результате удара ВВС Израиля по южному пригороду Бейрута увеличилось с 14 до 19, ранения получили 66 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на AP, об этом говорится в сводке Минздрава Ливана.

Примерно 20 человек числятся пропавшими без вести.

По сообщению местной службы гражданской обороны, поисково-спасательная операция продолжается на месте двух обрушившихся домов в квартале Эль-Каим. Идет расчистка завалов в поисках возможных жертв.

Ранее вооруженное крыло шиитского движения "Хезболлах" подтвердило факт гибели 2 своих военных руководителей и 13 бойцов и командиров во время израильского авианалета.