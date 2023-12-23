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Число погибших турецких военных на севере Ирака возросло до шести

Число погибших турецких военных на севере Ирака возросло до шести Число турецких военнослужащих, погибших на севере Ирака в результате нападения со стороны боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), увеличилось до шести.
Другие страны
23 декабря 2023 г. 09:15
Число погибших турецких военных на севере Ирака возросло до шести

Число турецких военнослужащих, погибших на севере Ирака в результате нападения со стороны боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), увеличилось до шести.

Как передает Report, об этом сообщает Минобороны Турции.

Нападение было совершено накануне вечером. Ранее сообщалось о гибели трех турецких военнослужащих и четырех пострадавших.

"Спасти трех из четырех военнослужащих, которые были ранены в результате нападения со стороны членов террористической организации и последующего боя, не удалось. Число погибших увеличилось до шести", - говорится в сообщении министерства.

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Версия на азербайджанском языке İraqın şimalında Türkiyə ordusunun 6 hərbçisi şəhid olub

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