Число погибших турецких военных на севере Ирака возросло до шести

Число турецких военнослужащих, погибших на севере Ирака в результате нападения со стороны боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), увеличилось до шести.
Как передает Report, об этом сообщает Минобороны Турции.
Нападение было совершено накануне вечером. Ранее сообщалось о гибели трех турецких военнослужащих и четырех пострадавших.
"Спасти трех из четырех военнослужащих, которые были ранены в результате нападения со стороны членов террористической организации и последующего боя, не удалось. Число погибших увеличилось до шести", - говорится в сообщении министерства.