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Число погибших при обрушении дома во Флориде достигло 94

Число погибших при обрушении дома во Флориде достигло 94 Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося жилого дома в американском городке Серфсайд в штате Флорида тела еще четверых погибших, общее число жертв на сегодняшний день составляет 94.
Другие страны
12 июля 2021 г. 19:48
Число погибших при обрушении дома во Флориде достигло 94

Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося жилого дома в американском городке Серфсайд в штате Флорида тела еще четверых погибших, общее число жертв на сегодняшний день составляет 94.

Как передает Report, об этом сообщила сегодня глава округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.

"У нас подтвердилась информация о новых жертвах. Подтвержденное число погибших теперь составляет 94, из них 83 были опознаны", - сказала Кава в ходе брифинга.

По ее словам, таким образом властями установлена судьба 222 человек, однако еще 22 по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Жилой дом в городке Серфсайд частично обрушился в ночь на 24 июня.

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