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СМИ: Под завалами здания во Флориде могут находиться более 50 человек

СМИ: Под завалами здания во Флориде могут находиться более 50 человек Более 50 человек могут оставаться под завалами после частичного обрушения многоэтажного здания в американском городе Серфсайд (штат Флорида).
Другие страны
24 июня 2021 г. 19:51
СМИ: Под завалами здания во Флориде могут находиться более 50 человек

Более 50 человек могут оставаться под завалами после частичного обрушения многоэтажного здания в американском городе Серфсайд (штат Флорида).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом представитель властей округа Майами-Дейд Салли Хейман сообщила в четверг телекомпании CNN.

По ее словам, под завалами может находиться 51 человек. Как пояснила Хейман, именно столько людей пока остаются ненайденными и не выходили на связь со спасателями по телефону или иным образом. При этом она не исключает, что некоторые из них могли в момент обрушения находиться вне дома.

Представитель властей отметила, что к настоящему моменту спасатели завершили поисковые работы и приступили к разбору завалов. Губернатор штата Флорида Рон Десантис ранее призвал жителей "готовиться к плохим новостям, учитывая масштаб разрушений".

12-этажное здание обрушилось в четверг, известно по меньшей мере о гибели одного человека. На месте работают сотрудники полиции и пожарных служб, спасатели. В районе ограничено движение транспорта, причины ЧП к настоящему моменту не установлены.

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