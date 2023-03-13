Число погибших из-за оползней на севере Индонезии достигло 46

Число погибших в результате оползней на островах Риау в северной части Индонезии возросло до 46.

Число погибших в результате оползней на островах Риау в северной части Индонезии возросло до 46.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило Национальное агентство Индонезии по борьбе со стихийными бедствиями.

По данным властей, погибли 24 мужчины и 22 женщины. Более 2 тыс. местных жителей эвакуированы в безопасные места. Ранее сообщалось о 44 погибших.

Череда оползней на островах Риау произошла из-за сильных проливных дождей. В настоящее время продолжаются поиски еще девяти человек.