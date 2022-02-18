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Число погибших из-за ливней в Бразилии возросло до 111 человек

Число погибших из-за ливней в Бразилии возросло до 111 человек Число погибших из-за сильных дождей в бразильском городе Петрополис в штате Рио-де-Жанейро возросло до 111, еще 116 человек пропали без вести.
Другие страны
18 февраля 2022 г. 07:47
Число погибших из-за ливней в Бразилии возросло до 111 человек

Число погибших из-за сильных дождей в бразильском городе Петрополис в штате Рио-де-Жанейро возросло до 111, еще 116 человек пропали без вести.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сообщает портал G1.

Сильные дожди во вторник спровоцировали оползни и наводнения. Чуть больше чем за шесть часов выпало 260 литров осадков на один квадратный метр. Это гораздо больше, чем обычно бывает в этом регионе Бразилии в феврале.

Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Каштру в среду прибыл в пострадавший от ливней регион. Ранее он описал сложившуюся ситуацию как "близкую к войне". На пресс-конференции он заявил, что обрушившийся на регион дождь стал "самым сильным с 1932 года".

Отмечается, что экстренные службы получили информацию о почти 190 оползнях и почти 230 мелких инцидентах; 80 жилых зданий пострадали, из них по меньшей мере 54 полностью разрушены. Власти города, где во вторник за шесть часов выпало 260 мм осадков (больше месячной нормы), объявили траур и ввели режим ЧС. На ближайшие сутки синоптики прогнозируют новые осадки.

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