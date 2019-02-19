Четыре человека погибли в результате стрельбы в США

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Мичиган.

Как передает Report, об этом сообщает полиция округа Кент на своей странице в Twitter.

«Шериф полиции округа Кент общается со СМИ по поводу расследования на улице 19 mile Road. Мы можем подтвердить, что четыре человека погибли, однако мы не считаем, что в настоящий момент существует угроза общественной безопасности», — указывается в заявлении.

Отмечается, что шериф даст более подробную информацию о произошедшем во время брифинга, который пройдёт в ближайшее время.

По данным CBS, подозреваемый в убийстве в настоящий момент разыскивается.