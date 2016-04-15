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    Череда мощных землетрясений произошла на юго-западе Японии, объявлена угроза цунами

    Местных жителей призывают как можно скорее покинуть береговую зону

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Сразу несколько мощных землетрясений произошли на юго-западе Японии. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, Национальное метеорологическое управление Японии объявило, что магнитуда первого подземного толчка составила 7,1 балла.

    В юго-западном регионе страны была объявлена угроза цунами. Местных жителей призывают как можно скорее покинуть береговую зону.

    В результате серии землетрясений по всей префектуре Кумамото фиксируются отключения подачи электроэнергии. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.

    В четверг в японской префектуре Кумамото произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов. По последним данным, в результате удара стихии погибли девять человек, а свыше тысячи получили травмы.

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