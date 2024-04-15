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CENTCOM: ВС США уничтожили более 80 БПЛА, выпущенных из Ирана и Йемена

CENTCOM: ВС США уничтожили более 80 БПЛА, выпущенных из Ирана и Йемена Американские военные уничтожили более 80 БПЛА и не менее 6 баллистических ракет, выпущенных в сторону Израиля из Ирана и Йемена.
Другие страны
15 апреля 2024 г. 03:50
CENTCOM: ВС США уничтожили более 80 БПЛА, выпущенных из Ирана и Йемена

Американские военные уничтожили более 80 БПЛА и не менее 6 баллистических ракет, выпущенных в сторону Израиля из Ирана и Йемена.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"13 апреля и утром 14 апреля силы Центрального командования ВС США при поддержке эсминцев Европейского командования ВС США успешно атаковали и уничтожили более 80 БПЛА и не менее 6 баллистических ракет, которые должны были ударить по Израилю из Ирана и Йемена", - говорится в заявлении командования, опубликованном на его странице в X (ранее Twitter).

В число уничтоженных ракет также входит пусковая установка и семь БПЛА, которые находились на территории Йемена под контролем хуситов. "CENTCOM готов по-прежнему поддерживать защиту Израиля, мы продолжим работать с нашими региональными партнерами над повышением региональной безопасности", - отмечается в документе.

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Версия на азербайджанском языке CENTCOM: ABŞ İran və Yəməndən atılmış 80-dən çox PUA-nı məhv edib

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