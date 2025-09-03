ЦАХАЛ проводит рейд на юге Ливана
- 03 сентября, 2025
- 17:22
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит рейды в районе горы Дов, которая находится на юге Ливана.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу армии.
Отмечается, что мероприятия проводятся для уничтожения позиций, которые ранее использовались радикальной группировкой "Хезболлах".
Пресс-служба также сообщает, что ЦАХАЛ утром нанес авиаудар по объекту на юге Ливана, который использовался радикальной группировкой "для производства материалов, необходимых для восстановления организации".
В ЦАХАЛ заявили, что наличие данной производственной площадки является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.
