ЦАХАЛ проводит рейд на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит рейды в районе горы Дов, которая находится на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу армии.

Отмечается, что мероприятия проводятся для уничтожения позиций, которые ранее использовались радикальной группировкой "Хезболлах".

Пресс-служба также сообщает, что ЦАХАЛ утром нанес авиаудар по объекту на юге Ливана, который использовался радикальной группировкой "для производства материалов, необходимых для восстановления организации".

В ЦАХАЛ заявили, что наличие данной производственной площадки является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.