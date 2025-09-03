Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    • 03 сентября, 2025
    • 17:22
    ЦАХАЛ проводит рейд на юге Ливана

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит рейды в районе горы Дов, которая находится на юге Ливана.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу армии.

    Отмечается, что мероприятия проводятся для уничтожения позиций, которые ранее использовались радикальной группировкой "Хезболлах".

    Пресс-служба также сообщает, что ЦАХАЛ утром нанес авиаудар по объекту на юге Ливана, который использовался радикальной группировкой "для производства материалов, необходимых для восстановления организации".

    В ЦАХАЛ заявили, что наличие данной производственной площадки является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.

