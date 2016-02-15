Бывший министр обороны Сомали погиб при взрыве в столице страны

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Бывший министр обороны Сомали Мухаядин Мохамед погиб при подрыве автомобиля в столице страны Могадишо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, экстремисты заминировали машину, в которой передвигался бывший министр. В автомобиле в момент взрыва находился еще один человек, он не получил серьезных ранений.

Ответственность за взрыв взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб". "Мы стоим за его убийством", - привело агентство Reuters слова представителя группировки.