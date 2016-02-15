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    Бывший министр обороны Сомали погиб при взрыве в столице страны

    Экстремисты заминировали машину, в которой передвигался бывший министр

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Бывший министр обороны Сомали Мухаядин Мохамед погиб при подрыве автомобиля в столице страны Могадишо. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

    По его данным, экстремисты заминировали машину, в которой передвигался бывший министр. В автомобиле в момент взрыва находился еще один человек, он не получил серьезных ранений.

    Ответственность за взрыв взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб". "Мы стоим за его убийством", - привело агентство Reuters слова представителя группировки.

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