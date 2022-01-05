Британские власти отменили требование о наличии ПЦР-теста для въезда в Англию

Правительство Великобритании с 7 января перестанет требовать обязательное наличие ПЦР-теста у прибывающих в Англию путешественников.

Правительство Великобритании с 7 января перестанет требовать обязательное наличие ПЦР-теста у прибывающих в Англию путешественников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента.

"С пятницы требование о ПЦР-тесте перед прибытием в Англию будет отменено", - заявил глава правительства, отметив, что лица, приезжающие в страну с сертификатом о прохождении вакцинации признанными в стране препаратами, также будут от освобождены от обязанности соблюдать 10-дневный карантин.

В настоящее время Великобритания освобождает от карантина лиц, привитых вакцинами компаний AstraZeneca, Pfizer, Moderna и однокомпонентным препаратом компании Janssen, которая является подразделением фирмы Johnson & Johnson.