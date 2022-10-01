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Великобритания поможет Дании в расследовании повреждений "Северных потоков"

Великобритания поможет Дании в расследовании повреждений "Северных потоков" Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс встретилась с датской коллегой Метте Фредериксен и обсудила помощь Лондона в расследовании повреждений газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
Другие страны
1 октября 2022 г. 18:00
Великобритания поможет Дании в расследовании повреждений Северных потоков

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс встретилась с датской коллегой Метте Фредериксен и обсудила помощь Лондона в расследовании повреждений газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает пресс-служба британского премьера.

"Фредериксен проинформировала премьер-министра об ущербе, причиненном газопроводу "Северный поток" на прошлой неделе. Они согласились, что инциденты явно были актом саботажа и обсудили совместное расследование инцидентов», — говорится в заявлении офиса Трасс.

Также политики обсудили перспективы сотрудничества в области развития ветровой энергетики и национальной безопасности.

"Лидеры согласились с тем, что безопасность Балтийского моря отвечает всеобщим интересам", - говорится в заявлении.

27 cентября поставки российского газа по "Северному потоку" - основному маршруту экспорта газа из России в Европу - были полностью остановлены. Согласно информации властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.

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Версия на английском языке UK to help Denmark investigate damage to Nord Stream

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