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    ​Британцы погасили рождественские огни в память жертв ДТП в Глазго

    72 тысяч человек заявили в социальной сети Facebook о своем участии в акции памяти

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Британцы помянули жертв недавнего ДТП в Глазго минутой молчания и выключили рождественские огни.

    Как передает Report со ссылкой на РИА"Новости", в минувший понедельник мусоровоз в центре Глазго въехал в толпу пешеходов, ожидающих зеленого сигнала светофора. Шесть человек погибли, десять были ранены.

    Порядка 72 тыс. человек заявили в социальной сети Facebook о своем участии в акции памяти. Ровно в девять вечера в рождественский сочельник они на несколько минут погасили огни на елках и окнах.

    Жертв ДТП, ставшего одним из самых страшных в Шотландии, вспоминал сегодня архиепископ Глазго. Во время панихиды он признался, что плакал вместе с женщиной, на глазах которой погибли родители и 18-летняя дочь.

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