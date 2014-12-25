​Британцы погасили рождественские огни в память жертв ДТП в Глазго

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Британцы помянули жертв недавнего ДТП в Глазго минутой молчания и выключили рождественские огни.

Как передает Report со ссылкой на РИА"Новости", в минувший понедельник мусоровоз в центре Глазго въехал в толпу пешеходов, ожидающих зеленого сигнала светофора. Шесть человек погибли, десять были ранены.

Порядка 72 тыс. человек заявили в социальной сети Facebook о своем участии в акции памяти. Ровно в девять вечера в рождественский сочельник они на несколько минут погасили огни на елках и окнах.

Жертв ДТП, ставшего одним из самых страшных в Шотландии, вспоминал сегодня архиепископ Глазго. Во время панихиды он признался, что плакал вместе с женщиной, на глазах которой погибли родители и 18-летняя дочь.