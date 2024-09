Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Израиль и Ливан к немедленному прекращению огня.

Как сообщает Report, данный призыв европейский дипломат сделал на своей странице в соцсети "Х".

"Число жертв в результате израильских ударов по Ливану вызывает серьезную озабоченность. Согласно последним данным, количество погибших превысило 500 человек, в том числе 50 детей. Совет Безопасности должен выполнить свою роль в этой ситуации. Мы должны срочно остановить войну. Обе стороны обязаны немедленно прекратить огонь", - написал Боррель.

The death toll of Israeli strikes in Lebanon is alarming. The latest figures say over 500 casualties, with 50 children among the victims.



The Security Council has to play its role. We urgently need to halt the path to war. Both sides need to implement an immediate ceasefire.