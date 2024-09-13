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Боррель пообещал новые санкции в отношении Ирана за поддержку России

Боррель пообещал новые санкции в отношении Ирана за поддержку России Евросоюз (ЕС) намерен ввести новые санкции в отношении Ирана за поддержку России.
Другие страны
13 сентября 2024 г. 14:17
Боррель пообещал новые санкции в отношении Ирана за поддержку России

Евросоюз (ЕС) намерен ввести новые санкции в отношении Ирана за поддержку России.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, ограничения затронут авиасектор, а также участников программ разработки беспилотников и баллистических ракет.

В своем аккаунте в соцсети "Х" Боррель сообщил о том, что ЕС решительно осуждает передачу России баллистических ракет иранского производства.

"Мы незамедлительно примем новые меры против иранских программ по созданию баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Borrell Rusiyaya dəstək verdiyinə görə İrana qarşı yeni sanksiyalar vəd edib

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