Боррель пообещал новые санкции в отношении Ирана за поддержку России

Евросоюз (ЕС) намерен ввести новые санкции в отношении Ирана за поддержку России.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
По его словам, ограничения затронут авиасектор, а также участников программ разработки беспилотников и баллистических ракет.
В своем аккаунте в соцсети "Х" Боррель сообщил о том, что ЕС решительно осуждает передачу России баллистических ракет иранского производства.
"Мы незамедлительно примем новые меры против иранских программ по созданию баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов", - отметил он.
The EU strongly condemns the transfer of Iranian-made ballistic missiles to Russia, a direct threat to European security amidst Russia's illegal war of aggression against— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF)
#Ukraine.
We will respond swiftly with new measures against Iran's ballistic missile and drone programmes.
https://t.co/oTtoP5f68W September 13, 2024