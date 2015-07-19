Более 75% французов недовольны деятельностью Олланда

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Уровень поддержки премьер-министра Франции Манюэля Вальса вырос на 5 процента за последний месяц и составил 40 процента, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом iFop.

"Report" со ссылкой на Интерфакс сообщает, что рейтинг популярности президента Франции Франсуа Олланда остался на отметке в 22 процента. Согласно данным опроса, 77 процента респондентов остаются недовольными его работой на посту главы государства.

Количество недовольных работой Вальса по сравнению с предыдущим месяцем сократилось с 64 процента до 58 процента.