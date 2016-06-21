Более 700 врачей и медработников погибли во время бомбардировок в Сирии

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Председатель следственной комиссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Сирии Пауло Пинхеиро объявил, что с начала войны в Сирии в бомбардировках погибли свыше 700 врачей и медицинских работников.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, П.Пинхеиро осудил также нападения на больницы и клиники.

Пауло Пинхеиро неоднократно заявлял в ООН об этой проблеме, поскольку число жертв среди гражданских сильно увеличилось, что привело к уменьшению представительства медперсонала. Вследствие этого в Сирии существует сильная нехватка квалифицированной медицинской помощи.

Также Пауло Пинхеиро сообщил, что его группа ведет расследования по делу о рекрутировании террористическими организациями детей младше 15 лет.