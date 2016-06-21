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    Более 700 врачей и медработников погибли во время бомбардировок в Сирии

    В Сирии существует сильная нехватка квалифицированной медицинской помощи

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Председатель следственной комиссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Сирии Пауло Пинхеиро объявил, что с начала войны в Сирии в бомбардировках погибли свыше 700 врачей и медицинских работников. 

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, П.Пинхеиро осудил также нападения на больницы и клиники. 

    Пауло Пинхеиро неоднократно заявлял в ООН об этой проблеме, поскольку число жертв среди гражданских сильно увеличилось, что привело к уменьшению представительства медперсонала. Вследствие этого в Сирии существует сильная нехватка квалифицированной медицинской помощи. 

    Также Пауло Пинхеиро сообщил, что его группа ведет расследования по делу о рекрутировании террористическими организациями детей младше 15 лет.

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