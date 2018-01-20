Более 70 турецких самолетов, бомбивших сирийский Африн, вернулись на базы

Баку. 20 января. REPORT.AZ/Более 70 турецких военных самолетов, наносивших удары по объектам курдских вооруженных формирований в сирийском Африне, вернулись на свои базы после успешного выполнения задания.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщил генштаб Турции в субботу.

Ранее в субботу генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17.00 мск.(18:00 по Баку)

Участвовавшие в операции 72 самолета ВВС Турции поразили 108 целей террористов в районе Африна.