Более 5 тысяч человек покинули Африн с момента начала операции "Оливковая ветвь" - ООН

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Более пяти тысяч человек покинули сирийский Африн, сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Более 5 тысяч человек покинули Африн. Но, как мы понимаем, местные власти все еще блокируют выход из района", — заявил Дюжаррик на брифинге в понедельник передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

При этом он отметил, что у ООН "нет прямого контакта с местными властями".

"Крайне важно, чтобы люди могли свободно перемещаться и могли покинуть любой район по своему желанию", — отметил Дюжаррик.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии.



Вице-премьер Турции Бекир Боздаг в понедельник заявил, что турецкая армия контролирует около половины территории, на которой она проводит операцию "Оливковая ветвь".