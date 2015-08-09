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    ​Боевики удерживают в плену до 65 украинских военных

    У нас есть туда доступ и мы постоянно передаем продукты и воду

    Баку. 9 Августа. REPORT.AZ/ В здании бывшего СБУ в Донецке удерживают в плену 37 украинских военных. В то же время, на всей территории Донецкой области в плену находится еще примерно 60-65 человек.

    Как передает Report, об этом заявил советник заместителя министра обороны Василий Будик в эфире Hromadske.TV.

    "Захарченко действительно заявил о 40 человек. Троих мы забрали, осталось 37 наших военных, именно столько их находится в здании бывшего СБУ. У нас есть туда доступ и мы постоянно передаем продукты и воду. Активно помогают нам в этом волонтеры", - заявил Будик .

    По его данным, на всей территории Донецкой области в плену находится еще примерно 60-65 человек.

    "К сожалению, нет такого хорошего контакта, чтобы бы они указали где все наши ребята содержатся", - добавил советник заместителя министра обороны.

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