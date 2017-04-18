Боевики ИГ обстреляли Дейр-эз-Зор, есть погибшие и раненые

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Женщина и ребенок погибли при обстреле боевиками ИГ района Аль-Жура в городе Дейр-эз-Зор.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил спутниковый канал сирийского телевидения.

Еще 26 человек получили ранения.

В свою очередь, сирийские военные нанесли удары по позициям ИГ. В частности, в районе Ат-Тим военные уничтожили полигон с беспилотными аппаратами террористов, которые боевики используют для разведки и бомбовых атак.