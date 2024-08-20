BMW отзывает более 720 тысяч машин в США из-за риска короткого замыкания

Североамериканское подразделение BMW - BMW of North America, LLC - отзывает более 720 тысяч машин в США из-за риска короткого замыкания.

Североамериканское подразделение BMW - BMW of North America, LLC - отзывает более 720 тысяч машин в США из-за риска короткого замыкания.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США.

Суммарно отзыву подлежит 720 796 автомобилей ряда моделей 2012-2018 годов. Почти 70% из автомобилей на отзыв приходятся на BMW 3 Series Sedan 328i, 328xi (236,7 тысячи, 2012-2016 годов), BMW X3 sDrive28i, X3 xDrive28i (163,7 тысячи, 2013-2017 годов) и BMW 528i, 528i xDrive (110,1 тысячи, 2012-2016 годов), говорится в сообщении.

"Неправильно загерметизированный электрический разъем на водяном насосе может подвергнуться воздействию воды и вызвать короткое замыкание", - комментируется в сообщении.

Для устранения проблемы дилеры проведут осмотр и замену деталей в случае необходимости и бесплатно установят защитный экран, отмечается в релизе.

Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Штат компании по итогам 2023 года составлял 154,95 тысяч человек.