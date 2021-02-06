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Блинкен заявил, что США намерены привлечь Китай к ответственности

Блинкен заявил, что США намерены привлечь Китай к ответственности Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в пятницу телефонные переговоры с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.
Другие страны
6 февраля 2021 г. 07:34
Блинкен заявил, что США намерены привлечь Китай к ответственности
Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в пятницу телефонные переговоры с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном Госдепартаментом США

"Госсекретарь подтвердил, что США будут работать со своими союзниками и партнерами над защитой наших общих ценностей и интересов, чтобы привлечь КНР к ответственности за ее усилия, угрожающие стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе,... и подрыв ею основанной на нормах международной системы", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США продолжат "стоять на защите прав человека", в том числе в Синьцзяне и Гонконге. Блинкен также призвал КНР "присоединиться к международному сообществу в осуждении" переворота в Мьянме.

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