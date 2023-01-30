Блинкен прибыл с визитом в Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник прибыл в Израиль.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник прибыл в Израиль.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила государственная радиостанция Kan.

По прибытии шеф американской дипломатии отправится в Иерусалим, где у него запланированы переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а затем там же его примет и президент еврейского государства Ицхак Герцог. Как ожидается, основной темой встреч станут поиски пути урегулирования палестино-израильского конфликта.

Блинкен с 29 по 31 января совершает ближневосточное турне, которое он начал с визита в Египет. После Израиля также планирует посетить Западный берег реки Иордан и встретиться там с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Глава американской дипломатии намерен провести с палестинцами и израильтянами переговоры, которые бы способствовали снижению напряженности в регионе.