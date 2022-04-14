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Блинкен обсудил с главой МИД Украины военную помощь Киеву

Блинкен обсудил с главой МИД Украины военную помощь Киеву Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой военную помощь Вашингтона Киеву.
Другие страны
14 апреля 2022 г. 22:01
Блинкен обсудил с главой МИД Украины военную помощь Киеву

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой военную помощь Вашингтона Киеву.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Кулеба обсудили недавнее выделение президентом США Джозефом Байденом дополнительных 800 млн долларов на оружие, боеприпасы и другую помощь в области безопасности для обороны Украины", - отмечается в сообщении.

По словам Прайса, США "полны решимости продолжать оказывать содействие в области безопасности и экономическую и гуманитарную поддержку правительству и народу Украины".

В среду Байден объявил о решении Вашингтона предоставить Киеву военную помощь еще на 800 млн долларов США, в том числе 11 вертолетов Ми-17, 200 бронетранспортеров, 300 барражирующих снарядов Switchblade, 500 ракет для противотанковых комплексов Javelin.

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Версия на азербайджанском языке Blinken ukraynalı həmkarı ilə Kiyevə hərbi yardımı müzakirə edib

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