О нас

Бербок заявила главе МИД Китая о недопустимости поставок оружия России

Бербок заявила главе МИД Китая о недопустимости поставок оружия России Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок встретилась со своим китайским коллегой Цинь Ганом на полях заседания глав МИД стран Группы двадцати (G20) в Нью-Дели.
Другие страны
2 марта 2023 г. 14:06
Бербок заявила главе МИД Китая о недопустимости поставок оружия России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок встретилась со своим китайским коллегой Цинь Ганом на полях заседания глав МИД стран Группы двадцати (G20) в Нью-Дели.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, она подчеркнула важность соблюдения Устава ООН.

Она заявила, что поставки оружия или товаров России, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях, "поддержат агрессивную войну, нарушающую международное право".

"В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН перед Китаем стоит задача отстаивать мир во всем мире и не поддерживать агрессивную войну, нарушающую международное право", - сказала она.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
23 февраля 2023 г. 21:00
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
24 февраля 2023 г. 11:22
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
24 февраля 2023 г. 14:20
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
25 февраля 2023 г. 18:52
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
26 февраля 2023 г. 11:04
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
27 февраля 2023 г. 12:01
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
27 февраля 2023 г. 16:29
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
1 марта 2023 г. 16:59
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
1 марта 2023 г. 21:17
Страховой рынок Азербайджана вырос на 14%
Страховой рынок Азербайджана вырос на 14%
23 февраля 2023 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi