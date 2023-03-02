Бербок заявила главе МИД Китая о недопустимости поставок оружия России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок встретилась со своим китайским коллегой Цинь Ганом на полях заседания глав МИД стран Группы двадцати (G20) в Нью-Дели.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок встретилась со своим китайским коллегой Цинь Ганом на полях заседания глав МИД стран Группы двадцати (G20) в Нью-Дели.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, она подчеркнула важность соблюдения Устава ООН.

Она заявила, что поставки оружия или товаров России, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях, "поддержат агрессивную войну, нарушающую международное право".

"В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН перед Китаем стоит задача отстаивать мир во всем мире и не поддерживать агрессивную войну, нарушающую международное право", - сказала она.