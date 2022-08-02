О нас

Бельгия заморозила активы физических и юридически лиц РФ на 50 млрд евро

Бельгия заморозила активы физических и юридически лиц РФ на 50 млрд евро Бельгия заморозила 50,5 млрд евро средств, принадлежащих лицам, компаниям и другим юридическим лицам - политикам, олигархам, банкам, которые попали под финансовые санкции после начала боевых действий России в Украине.
Другие страны
2 августа 2022 г. 11:16
Бельгия заморозила активы физических и юридически лиц РФ на 50 млрд евро

Бельгия заморозила 50,5 млрд евро средств, принадлежащих лицам, компаниям и другим юридическим лицам - политикам, олигархам, банкам, которые попали под финансовые санкции после начала боевых действий России в Украине.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Данная сумма охватывает все виды финансовых активов - деньги и акции, которые находятся в Бельгии и принадлежат 1 229 людям и 110 другим организациям.

Представитель FPS Finance Фрэнсис Адинс не стал уточнять, у каких лиц или компаний, находящихся под санкциями, заморожены самые большие суммы. "Все, что мы можем сказать об этом, это то, что в последней волне санкций мы нашли имена, активы которых были заморожены", - сказал он.

В список последних ограничений добавлены несколько крупнейших банков - Сбербанк, Банк ВТБ.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Азербайджане началось предоставление единовременной выплаты инвалидам первой Карабахской войны
В Азербайджане началось предоставление единовременной выплаты инвалидам первой Карабахской войны
2 августа 2022 г. 11:06
В Ташкенте проходит I заседание диалогового формата Узбекистан-Азербайджан-Турция
В Ташкенте проходит I заседание диалогового формата "Узбекистан-Азербайджан-Турция"
2 августа 2022 г. 10:54
Главы МИД Турции и Узбекистана обсудили региональное сотрудничество
Главы МИД Турции и Узбекистана обсудили региональное сотрудничество
2 августа 2022 г. 10:25
Керобян: Восстановление торговли с Азербайджаном выведет Армению на значимые рынки
Керобян: Восстановление торговли с Азербайджаном выведет Армению на значимые рынки
2 августа 2022 г. 09:52
Госдеп США одобрил продажу Великобритании 513 единиц ПТРК Javelin
Госдеп США одобрил продажу Великобритании 513 единиц ПТРК Javelin
2 августа 2022 г. 00:05
Посла России в Швеции вызвали в МИД королевства
Посла России в Швеции вызвали в МИД королевства
1 августа 2022 г. 23:54
Платформа на Шахдениз будет остановлена в середине августа
Платформа на "Шахдениз" будет остановлена в середине августа
30 июля 2022 г. 16:52
​​​​​​​В Министерстве обороны прошло служебное совещание
​​​​​​​В Министерстве обороны прошло служебное совещание
30 июля 2022 г. 12:26
Армяне обстреляли позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Армяне обстреляли позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
30 июля 2022 г. 11:45
Обретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
ФотоОбретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
30 июля 2022 г. 11:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi