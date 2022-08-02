Бельгия заморозила активы физических и юридически лиц РФ на 50 млрд евро

Бельгия заморозила 50,5 млрд евро средств, принадлежащих лицам, компаниям и другим юридическим лицам - политикам, олигархам, банкам, которые попали под финансовые санкции после начала боевых действий России в Украине.

Бельгия заморозила 50,5 млрд евро средств, принадлежащих лицам, компаниям и другим юридическим лицам - политикам, олигархам, банкам, которые попали под финансовые санкции после начала боевых действий России в Украине.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Данная сумма охватывает все виды финансовых активов - деньги и акции, которые находятся в Бельгии и принадлежат 1 229 людям и 110 другим организациям.

Представитель FPS Finance Фрэнсис Адинс не стал уточнять, у каких лиц или компаний, находящихся под санкциями, заморожены самые большие суммы. "Все, что мы можем сказать об этом, это то, что в последней волне санкций мы нашли имена, активы которых были заморожены", - сказал он.

В список последних ограничений добавлены несколько крупнейших банков - Сбербанк, Банк ВТБ.