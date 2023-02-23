Байден выдвинул экс-главу Mastercard на пост президента Всемирного банка

Президент США Джо Байден выдвинул бывшего главу компании Mastercard Аджая Бангу на пост президента Всемирного банка.

Президент США Джо Байден выдвинул бывшего главу компании Mastercard Аджая Бангу на пост президента Всемирного банка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома.

"Сегодня президент Байден объявил, что США выдвигают Аджая Бангу на пост президента Всемирного банка. Это бизнес-лидер с обширным опытом успешного руководства предприятиями в развивающихся странах и укрепления государственно-частного партнерства, знакомый с проблемами финансовой инклюзивности и изменения климата", - говорится в сообщении.

Нынешний президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас 15 февраля объявил о своем решении покинуть этот пост к 30 июня.