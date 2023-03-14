Байден совершит визит в Северную Ирландию по случаю 25-летия Белфастского соглашения

Президент США Джо Байден принял приглашение премьер-министра Великобритании Риши Сунака посетить с визитом Северную Ирландию по случаю 25-летия со дня подписания Белфастского мирного соглашения.

Президент США Джо Байден принял приглашение премьер-министра Великобритании Риши Сунака посетить с визитом Северную Ирландию по случаю 25-летия со дня подписания Белфастского мирного соглашения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил телеканал Sky News.

"Я намерен посетить Северную Ирландию и Республику [Ирландия]", - приводит телеканал слова президента. "25 лет? Кажется, что это было вчера", - добавил Байден, который в понедельник встретился с премьер-министрами Великобритании Сунаком и Австралии Энтони Альбанезе в Сан-Диего (штат Калифорния). Президент США пригласил главу британского правительства посетить Вашингтон в июне.

Семья Байдена имеет ирландские корни. Его прапрадед по материнской линии Джеймс Финнеган был вынужден эмигрировать в Америку из-за Великого голода 1845-1852 годов. В результате бедствия, вызванного болезнью картофеля - главного продукта питания населения острова в те времена, умерли более миллиона человек.

Конец вооруженному противостоянию между протестантами-лоялистами и католиками-националистами в Северной Ирландии был положен заключением Белфастского мирного соглашения в 1998 году. Оно гарантировало прозрачность границы между Республикой Ирландия и британским Ольстером, а также наделяло регион широкой автономией на условиях обязательного сотрудничества между юнионистскими партиями и сторонниками объединения острова в рамках одного государства. Ситуация в Северной Ирландии вновь обострилась после выхода Соединенного Королевства из ЕС, обернувшегося для региона целым рядом проблем, включая сложности с ввозом товаров с остальной части британской территории.