О нас

Байден совершит визит в Северную Ирландию по случаю 25-летия Белфастского соглашения

Байден совершит визит в Северную Ирландию по случаю 25-летия Белфастского соглашения Президент США Джо Байден принял приглашение премьер-министра Великобритании Риши Сунака посетить с визитом Северную Ирландию по случаю 25-летия со дня подписания Белфастского мирного соглашения.
Другие страны
14 марта 2023 г. 12:23
Байден совершит визит в Северную Ирландию по случаю 25-летия Белфастского соглашения

Президент США Джо Байден принял приглашение премьер-министра Великобритании Риши Сунака посетить с визитом Северную Ирландию по случаю 25-летия со дня подписания Белфастского мирного соглашения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил телеканал Sky News.

"Я намерен посетить Северную Ирландию и Республику [Ирландия]", - приводит телеканал слова президента. "25 лет? Кажется, что это было вчера", - добавил Байден, который в понедельник встретился с премьер-министрами Великобритании Сунаком и Австралии Энтони Альбанезе в Сан-Диего (штат Калифорния). Президент США пригласил главу британского правительства посетить Вашингтон в июне.

Семья Байдена имеет ирландские корни. Его прапрадед по материнской линии Джеймс Финнеган был вынужден эмигрировать в Америку из-за Великого голода 1845-1852 годов. В результате бедствия, вызванного болезнью картофеля - главного продукта питания населения острова в те времена, умерли более миллиона человек.

Конец вооруженному противостоянию между протестантами-лоялистами и католиками-националистами в Северной Ирландии был положен заключением Белфастского мирного соглашения в 1998 году. Оно гарантировало прозрачность границы между Республикой Ирландия и британским Ольстером, а также наделяло регион широкой автономией на условиях обязательного сотрудничества между юнионистскими партиями и сторонниками объединения острова в рамках одного государства. Ситуация в Северной Ирландии вновь обострилась после выхода Соединенного Королевства из ЕС, обернувшегося для региона целым рядом проблем, включая сложности с ввозом товаров с остальной части британской территории.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Biden intends to visit Northern Ireland

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: У нас есть план превратить Нахчыван в зону зеленой энергии
Президент Ильхам Алиев: У нас есть план превратить Нахчыван в зону зеленой энергии
14 марта 2023 г. 11:20
Состоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
13 марта 2023 г. 20:52
Омбудсмен подготовила доклад о расследовании, проведенном в местах массовых захоронений в Эдилли
Омбудсмен подготовила доклад о расследовании, проведенном в местах массовых захоронений в Эдилли
13 марта 2023 г. 17:10
Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Германию
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Германию
13 марта 2023 г. 14:45
Президент: Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Святым Престолом вызывает удовлетворение
Президент: Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Святым Престолом вызывает удовлетворение
13 марта 2023 г. 12:48
Администрация президента приглашает представителей армянской общественности Карабаха на вторую встречу
Администрация президента приглашает представителей армянской общественности Карабаха на вторую встречу
13 марта 2023 г. 11:20
Помощник президента: В документах, принятых на брюссельской, московской, пражской, сочинской встречах, нет упоминания о Карабахе
Помощник президента: В документах, принятых на брюссельской, московской, пражской, сочинской встречах, нет упоминания о Карабахе
12 марта 2023 г. 22:07
Хикмет Гаджиев: Армения не хочет заключения мирного договора и пытается выиграть время
Хикмет Гаджиев: Армения не хочет заключения мирного договора и пытается выиграть время
12 марта 2023 г. 21:26
Создан Оргкомитет по проведению в Баку Международной конференции министров и руководящих работников, ответственных за физическое воспитание и спорт
Создан Оргкомитет по проведению в Баку Международной конференции министров и руководящих работников, ответственных за физическое воспитание и спорт
11 марта 2023 г. 19:56
Президент Азербайджана поздравил председателя КНР
Президент Азербайджана поздравил председателя КНР
11 марта 2023 г. 15:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi