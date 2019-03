Автомобиль въехал в толпу в Новом Орлеане - ВИДЕО

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Автомобиль наехал на пешеходов в Новом Орлеане.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в результате инцидента погибли два человека, еще трое получили серьезные ранения.

В полиции рассказали, что водитель, 32-летний Тэшонти Тони, сбежал с места происшествия, но был задержан местными жителями.

Причины произошедшего пока неизвестны, но в полиции допускают, что Тони был пьян.

#BREAKING: 2 killed after car runs over pedestrians in New Orleans; 1 arrested pic.twitter.com/6P3grh0kRr