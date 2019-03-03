Автомобиль въехал в толпу в Новом Орлеане - ВИДЕО

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Автомобиль наехал на пешеходов в Новом Орлеане.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в результате инцидента погибли два человека, еще трое получили серьезные ранения.
В полиции рассказали, что водитель, 32-летний Тэшонти Тони, сбежал с места происшествия, но был задержан местными жителями.
Причины произошедшего пока неизвестны, но в полиции допускают, что Тони был пьян.
#BREAKING: 2 killed after car runs over pedestrians in New Orleans; 1 arrested pic.twitter.com/6P3grh0kRr— WSVN 7 News (@wsvn) 3 марта 2019 г.
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