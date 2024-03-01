Австралия расширила санкции против чиновников РФ перед похоронами Навального

Власти Австралии расширили санкции против чиновников, связанных с российской уголовно-исправительной системой. Новые санкции затронут замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Бояринева, начальника УФСИН по Ямало-Ненецкому автоно

Власти Австралии расширили санкции против чиновников, связанных с российской уголовно-исправительной системой. Новые санкции затронут замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Бояринева, начальника УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Игоря Ракитина и начальника ИК-3 в поселке Харп Вадима Калинина. Они связаны с колонией, где умер оппозиционный политик Алексей Навальный.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказано в сообщении МИД Австралии.

Отмечается, что санкции приурочены к похоронам Навального, которые должны пройти сегодня, 1 марта.

"Правительство Австралии ввело дополнительные санкции в отношении трех российских чиновников, связанных с колонией, где умер Алексей Навальный", - сказано в сообщении. В нем также говорится о том, что Австралия призывает провести независимое и прозрачное расследование в связи со смертью политика.

Ранее МИД Австралии ввел санкции против семи россиян, которые, по его данным, были причастны к смерти Навального. Под санкции попали Алексей Гиричев, экс-замдиректора ФСИН (ушел в отставку 7 февраля), начальник ИК-6 Дмитрий Ножкин, четыре его заместителя и сотрудник ИК-6.