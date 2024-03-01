О нас

Австралия расширила санкции против чиновников РФ перед похоронами Навального

Австралия расширила санкции против чиновников РФ перед похоронами Навального Власти Австралии расширили санкции против чиновников, связанных с российской уголовно-исправительной системой. Новые санкции затронут замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Бояринева, начальника УФСИН по Ямало-Ненецкому автоно
Другие страны
1 марта 2024 г. 09:11
Австралия расширила санкции против чиновников РФ перед похоронами Навального

Власти Австралии расширили санкции против чиновников, связанных с российской уголовно-исправительной системой. Новые санкции затронут замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Бояринева, начальника УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Игоря Ракитина и начальника ИК-3 в поселке Харп Вадима Калинина. Они связаны с колонией, где умер оппозиционный политик Алексей Навальный.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказано в сообщении МИД Австралии.

Отмечается, что санкции приурочены к похоронам Навального, которые должны пройти сегодня, 1 марта.

"Правительство Австралии ввело дополнительные санкции в отношении трех российских чиновников, связанных с колонией, где умер Алексей Навальный", - сказано в сообщении. В нем также говорится о том, что Австралия призывает провести независимое и прозрачное расследование в связи со смертью политика.

Ранее МИД Австралии ввел санкции против семи россиян, которые, по его данным, были причастны к смерти Навального. Под санкции попали Алексей Гиричев, экс-замдиректора ФСИН (ушел в отставку 7 февраля), начальник ИК-6 Дмитрий Ножкин, четыре его заместителя и сотрудник ИК-6.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avstraliya Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib

Экслюзивные новости

Германский политолог: Берлин заинтересован выстроить транзитные коридоры через Южный Кавказ
Германский политолог: Берлин заинтересован выстроить транзитные коридоры через Южный Кавказ
29 февраля 2024 г. 17:12
Аналитик: Создание технократического правительства в Палестине вряд ли приведет к прекращению войны
Аналитик: Создание технократического правительства в Палестине вряд ли приведет к прекращению войны
29 февраля 2024 г. 10:15
Аль Хурдажи: Миссия 1,5°C замедлит рост мирового ВВП, но даст значимые экономические выгоды
Аль Хурдажи: "Миссия 1,5°C" замедлит рост мирового ВВП, но даст значимые экономические выгоды
28 февраля 2024 г. 15:34
Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
27 февраля 2024 г. 14:41
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
27 февраля 2024 г. 11:15
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
25 февраля 2024 г. 21:34
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
23 февраля 2024 г. 17:05
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
23 февраля 2024 г. 17:01
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
23 февраля 2024 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi