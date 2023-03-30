Австралия приняла закон о сокращении выбросов к 2030 году

Федеральный парламент Австралии одобрил законопроект, обязывающий крупные компании сокращать ежегодно выбросы углекислого газа минимум на 4,9% до конца десятилетия.

Федеральный парламент Австралии одобрил законопроект, обязывающий крупные компании сокращать ежегодно выбросы углекислого газа минимум на 4,9% до конца десятилетия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр по вопросам изменения климата и энергетики страны Крис Боуэн.

По его словам, предложенный правительством закон был одобрен в Палате представителей 89 голосами против 50, а до этого он был поддержан Сенатом (32 голоса против 26).

"Чтобы достичь заявленных целей - нулевых объемов выбросов парниковых газов - мы не должны ждать 2044 или 2045 года, нам нужно действовать сегодня", - подчеркнул он.

Ранее австралийские власти на законодательном уровне закрепили цели по снижению выбросов не менее чем на 43% к концу 2030 года, однако в начале декабря этот ориентир был пересмотрен в сторону снижения. Австралия надеется достичь нулевых показателей не позднее 2050 года.