Австралия может открыть границы для выезда за рубеж граждан с прививками от COVID-19

Правительство Австралии рассматривает возможность поэтапного открытия границ для выезда за рубеж

Правительство Австралии рассматривает возможность поэтапного открытия границ для выезда за рубеж и возвращения на родину австралийцев, сделавших прививки от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.

"Открытие границ позволит людям, полностью вакцинированным от COVID-19, путешествовать и выезжать за рубеж, особенно в важных целях, - цитирует Моррисона агентство Reuters. - По возвращении на родину они будут обязаны находиться на двухнедельном карантине в гостиницах за свой счет".

По словам Моррисона, поэтапное открытие границ будет невозможно до тех пор, пока все жители, уязвимые для заражения коронавирусом, не пройдут вакцинацию, что исключит появление в Австралии ввозных случаев инфицирования.

Австралия закрыла свои международные границы в марте прошлого года из-за пандемии. К настоящему времени в стране выявлены чуть более 29 400 случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов составило 999.