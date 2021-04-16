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Австралия может открыть границы для выезда за рубеж граждан с прививками от COVID-19

Австралия может открыть границы для выезда за рубеж граждан с прививками от COVID-19 Правительство Австралии рассматривает возможность поэтапного открытия границ для выезда за рубеж
Другие страны
16 апреля 2021 г. 09:47
Австралия может открыть границы для выезда за рубеж граждан с прививками от COVID-19

Правительство Австралии рассматривает возможность поэтапного открытия границ для выезда за рубеж и возвращения на родину австралийцев, сделавших прививки от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.

"Открытие границ позволит людям, полностью вакцинированным от COVID-19, путешествовать и выезжать за рубеж, особенно в важных целях, - цитирует Моррисона агентство Reuters. - По возвращении на родину они будут обязаны находиться на двухнедельном карантине в гостиницах за свой счет".

По словам Моррисона, поэтапное открытие границ будет невозможно до тех пор, пока все жители, уязвимые для заражения коронавирусом, не пройдут вакцинацию, что исключит появление в Австралии ввозных случаев инфицирования.

Австралия закрыла свои международные границы в марте прошлого года из-за пандемии. К настоящему времени в стране выявлены чуть более 29 400 случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов составило 999.

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Версия на азербайджанском языке Avstraliya peyvənd edilmiş vətəndaşların xaricə səyahəti üçün sərhədləri açır
Версия на английском языке Australia may allow COVID vaccinated citizens travel abroad

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