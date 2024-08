Австралия и Индонезия заключили оборонное соглашение

Австралия и Индонезия заключили соглашение об оборонном сотрудничестве.

Как передает Report , об этом заявил австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе.

Как уточнила информационная служба ABC News, речь идет об обновлении оборонного пакта 2012 года. По ее данным, австралийские власти считают новые договоренности одним из наиболее важных стратегических документов - со времени заключения двустороннего соглашения в сфере безопасности в ноябре 2006 года.

Новый документ, в частности, регулирует параметры совместных учений сил обороны двух стран. Он важен на фоне непростой совместной истории, в ходе которой взаимодействие в сфере безопасности регулярно сбоило из-за дипломатических и политических разногласией, напомнила ABC News.

"Этот исторический договор... станет жизненно важной основой для наших двух стран в поддержании безопасности друг друга", - указал Альбанезе, добавив, что официальное подписание соглашения ожидается в ближайшие дни.