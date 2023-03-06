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Авиасообщение на юге Норвегии приостановлено

Авиасообщение на юге Норвегии приостановлено Авиасообщение на юге Норвегии остановлено из-за сбоя в радиолокационной системе.
Другие страны
6 марта 2023 г. 15:05
Авиасообщение на юге Норвегии приостановлено

Авиасообщение на юге Норвегии приостановлено из-за сбоя в радиолокационной системе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом cегодня сообщила газета Verdens Gang.

По ее данным, из-за технических проблем закрыты аэропорты Гардермуэн в Осло и Сола в Ставангере.

"Все прибывающие и отправляющиеся рейсы приостановлены, прибывающие самолеты направляются в другие аэропорты," - заявил Эйстейн Лёвер, представитель государственной компании Avinor, управляющей большинством гражданских аэропортов Норвегии. Лёвер подчеркнул, что не знает, сколько времени займет устранение неполадок.

Управление гражданской авиации Норвегии проинформировано о случившемся. Все самолеты, находящиеся в воздухе, контролируются с помощью резервной системы.

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Версия на английском языке Radar issues disrupt flights from southern Norway

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