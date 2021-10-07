Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом в Индо-Тихоокеанском регионе

Атомная ударная подводная лодка ВМС США USS Connecticut (SSN 22) (класс Seawolf) столкнулась с неизвестным объектом во время погружения в Индо-Тихоокеанском регионе, никто из экипажа не получил опасных для жизни травм, ядерная силовая установка не пострад

Атомная ударная подводная лодка ВМС США USS Connecticut (SSN 22) (класс Seawolf) столкнулась с неизвестным объектом во время погружения в Индо-Тихоокеанском регионе, никто из экипажа не получил опасных для жизни травм, ядерная силовая установка не пострадала. Инцидент произошел в Южно-Китайском море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об инциденте говорится в распространенном в четверг письменном заявлении пресс-службы Тихоокеанского флота США.

USS Connecticut не сталкивалась с другой подводной лодкой. Американская субмарина самостоятельно возвращается в порт.

"[Подлодка] USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом во время погружения во второй половине дня 2 октября в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе. Опасных для жизни травм [у экипажа] нет", - отмечается в заявлении пресс-службы Тихоокеанского флота США.

Там подчеркнули, что "безопасность экипажа остается главным приоритетом ВМС". Сама подлодка "остается в безопасном и стабильном состоянии". "Ядерной силовой установке и отсекам USS Connecticut не было нанесено ущерба, они остаются полностью работоспособными. В настоящее время оценивается степень повреждения других частей подводной лодки", - указали в пресс-службе. ВМС США расследуют инцидент.