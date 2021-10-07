О нас
Report Georgia
Аудио новости

Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом в Индо-Тихоокеанском регионе

Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом в Индо-Тихоокеанском регионе Атомная ударная подводная лодка ВМС США USS Connecticut (SSN 22) (класс Seawolf) столкнулась с неизвестным объектом во время погружения в Индо-Тихоокеанском регионе, никто из экипажа не получил опасных для жизни травм, ядерная силовая установка не пострад
Другие страны
7 октября 2021 г. 23:47
Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом в Индо-Тихоокеанском регионе

Атомная ударная подводная лодка ВМС США USS Connecticut (SSN 22) (класс Seawolf) столкнулась с неизвестным объектом во время погружения в Индо-Тихоокеанском регионе, никто из экипажа не получил опасных для жизни травм, ядерная силовая установка не пострадала. Инцидент произошел в Южно-Китайском море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об инциденте говорится в распространенном в четверг письменном заявлении пресс-службы Тихоокеанского флота США.

USS Connecticut не сталкивалась с другой подводной лодкой. Американская субмарина самостоятельно возвращается в порт.

"[Подлодка] USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом во время погружения во второй половине дня 2 октября в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе. Опасных для жизни травм [у экипажа] нет", - отмечается в заявлении пресс-службы Тихоокеанского флота США.

Там подчеркнули, что "безопасность экипажа остается главным приоритетом ВМС". Сама подлодка "остается в безопасном и стабильном состоянии". "Ядерной силовой установке и отсекам USS Connecticut не было нанесено ущерба, они остаются полностью работоспособными. В настоящее время оценивается степень повреждения других частей подводной лодки", - указали в пресс-службе. ВМС США расследуют инцидент.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ atom sualtı qayığı okeanda naməlum obyektlə toqquşub

Другие новости из категории

Руководитель пресс-службы Госдепартамента выздоровел после коронавируса
Руководитель пресс-службы Госдепартамента выздоровел после коронавируса
7 октября 2021 г. 23:52
При наводнении в мексиканском штате Керетаро погибли 6 человек
При наводнении в мексиканском штате Керетаро погибли 6 человек
7 октября 2021 г. 23:05
В Марокко объявили состав нового правительства
В Марокко объявили состав нового правительства
7 октября 2021 г. 21:42
Совет ООН по правам человека высказался за назначение спецдокладчика по Афганистану
Совет ООН по правам человека высказался за назначение спецдокладчика по Афганистану
7 октября 2021 г. 21:26
В Японии при землетрясении пострадали не менее 19 человек
В Японии при землетрясении пострадали не менее 19 человек
7 октября 2021 г. 20:30
Несколько вагонов поезда сошли с рельсов в Токио, есть пострадавшие
Несколько вагонов поезда сошли с рельсов в Токио, есть пострадавшие
7 октября 2021 г. 20:09
В Европе разработают индикаторы для оценки климатических реформ
В Европе разработают индикаторы для оценки климатических реформ
7 октября 2021 г. 19:57
В США создали центр по борьбе с вызовами со стороны Китая
В США создали центр по борьбе с вызовами со стороны Китая
7 октября 2021 г. 16:47
Бельгия переходит на четырехдневную рабочую неделю
Бельгия переходит на четырехдневную рабочую неделю
7 октября 2021 г. 15:52
Самолет кувейтской авиакомпании совершил экстренную посадку в Турции
Самолет кувейтской авиакомпании совершил экстренную посадку в Турции
7 октября 2021 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi