Армия Израиля сообщила о ликвидации двух радикалов на юге Ливана

Израильские военные нанесли новые удары по объектам движения "Хезболлах" на ливанской территории.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
По ее информации, один удар был нанесен по "военному строению" "Хезболлах" в районе населенного пункта Аит-эш-Шааб на юге Ливана. Израильские военные заметили там вооруженного радикала и нанесли авиаудар по строению, в котором он находился, проинформировали в армии.
Другой летательный аппарат ВВС Израиля ударил по еще одному объекту "Хезболлах" в окрестностях населенного пункта Кфар-Килла, где также был замечен радикал, добавили в пресс-службе.