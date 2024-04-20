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Армия Израиля сообщила о ликвидации двух радикалов на юге Ливана

Армия Израиля сообщила о ликвидации двух радикалов на юге Ливана Израильские военные нанесли новые удары по объектам движения "Хезболлах" на ливанской территории.
Другие страны
20 апреля 2024 г. 17:35
Армия Израиля сообщила о ликвидации двух радикалов на юге Ливана

Израильские военные нанесли новые удары по объектам движения "Хезболлах" на ливанской территории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, один удар был нанесен по "военному строению" "Хезболлах" в районе населенного пункта Аит-эш-Шааб на юге Ливана. Израильские военные заметили там вооруженного радикала и нанесли авиаудар по строению, в котором он находился, проинформировали в армии.

Другой летательный аппарат ВВС Израиля ударил по еще одному объекту "Хезболлах" в окрестностях населенного пункта Кфар-Килла, где также был замечен радикал, добавили в пресс-службе.

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