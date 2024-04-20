Армия Израиля сообщила о ликвидации двух радикалов на юге Ливана

Израильские военные нанесли новые удары по объектам движения "Хезболлах" на ливанской территории.

Израильские военные нанесли новые удары по объектам движения "Хезболлах" на ливанской территории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, один удар был нанесен по "военному строению" "Хезболлах" в районе населенного пункта Аит-эш-Шааб на юге Ливана. Израильские военные заметили там вооруженного радикала и нанесли авиаудар по строению, в котором он находился, проинформировали в армии.

Другой летательный аппарат ВВС Израиля ударил по еще одному объекту "Хезболлах" в окрестностях населенного пункта Кфар-Килла, где также был замечен радикал, добавили в пресс-службе.