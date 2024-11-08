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Аргентинская прокуратура заявила о появлении троих обвиняемых в деле о смерти певца Пейна

Аргентинская прокуратура заявила о появлении троих обвиняемых в деле о смерти певца Пейна Аргентинская прокуратура предъявила трем лицам обвинения в оставлении в опасности экс-солиста группы One Direction Лиама Пейна, погибшего в результате падения с балкона отеля в Буэнос-Айресе.
Другие страны
8 ноября 2024 г. 01:48
Аргентинская прокуратура заявила о появлении троих обвиняемых в деле о смерти певца Пейна

Аргентинская прокуратура предъявила трем лицам обвинения в оставлении в опасности экс-солиста группы One Direction Лиама Пейна, погибшего в результате падения с балкона отеля в Буэнос-Айресе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил информационный портал прокуратуры.

"На основании собранных доказательств и после анализа документов прокурор официально предъявил обвинения трем лицам, запросив их допрос и задержание", - говорится в тексте.

Помимо оставления в опасности, подозреваемым предъявлены обвинения в "облегчении доступа к наркотикам". Как уточняется в тексте, один из обвиняемых - сотрудник отеля.

Как сообщила прокуратура, анализы показали, что Пейн перед гибелью употреблял кокаин, алкоголь и антидепрессанты.

Напомним, что 31-летний Пейн был обнаружен мертвым 16 октября в отеле в Буэнос- Айресе. Как сообщил глава Системы по оказанию чрезвычайной медицинской помощи города Альберто Кресенти, прибывшие на место врачи обнаружили его без признаков жизни с травмами, полученными в результате падения с высоты. Перед гибелью музыканта управляющий отеля звонил по телефону экстренной службы, чтобы сообщить о постояльце, который находится в состоянии наркотического опьянения и ведет себя агрессивно.

Группа One Direction, основанная в 2010 году, получила всемирную известность после выхода дебютного альбома Up All Night, который возглавил мировые чарты. В 2016 группа приостановила свою деятельность.

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